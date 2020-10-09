РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 окт. В пятницу во фряновской школе №25 Щелкова состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Героя Советского Союза Ивана Копылова, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Участие в церемонии открытия приняли родные и близкие ветерана.

«Иван Андреевич родился и вырос в поселке Фряново. Отсюда ушел в армию, а после окончания войны долгое время жил здесь. С марта этого года фряновская школа №25 носит имя Героя», - говорится в сообщении.

Копылов служил в рядах Красной Армии в артиллерийской части на Дальнем Востоке с сентября 1940 года. В начале 1942 года был зачислен в формирующийся в Ярославле 161-й артиллерийский полк. Первый бой во время Великой Отечественной войны принял под городом Шахты Ростовской области.

Ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».