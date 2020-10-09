РИАМО - 9 окт. Завершено расследование дела в отношении четырех мужчин, обвиняемых в похищении 30-летнего предпринимателя в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 стать 126 УК РФ, части 2 статьи 163 УК РФ и части 2 статьи 162 УК РФ.

«Следствием установлено, что вечером 14 сентября 2019 года обвиняемые, находясь, возле одного из домов в селе Жаворонки Одинцовского городского округа, угрожая ножом и применяя насилие, посадили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, после чего переместили его в лесной массив города Москвы, где требовали от него за освобождение крупную сумму денег», — отмечается в материале.

Потерпевшему пришлось отдать преступникам свою банковскую карту с денежными средствами. Сотрудники полиции при патрулировании заметили подозрительный автомобиль, в котором находился потерпевший, со связанными скотчем руками и маской на голове. Правоохранители пресекли преступные действия.

Двое фигурантов дела являются потерпевшему родственниками.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.