РИАМО - 9 окт. Министерство жилищной политики Московской области совместно с региональным фондом дольщиков в пятницу в 14:00 проведут прямой эфир по проблемным жилым объектам, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В частности, будут даны разъяснения дольщикам, чьи права восстановят при помощи механизмов Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», - говорится в сообщении.

Эфир состоится в инстаграме министерства — в аккаунте @minzhilmo.

К участию приглашают всех желающих.