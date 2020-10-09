РИАМО - 9 окт. В период с 9 октября по 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы для школьников, лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, сообщает оперштаб Москвы.
Граждане, входящие в эти группы, должны оставаться в указанный период дома. Это поможет в противодействии дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.
Также в перечень входят болезни органов дыхания и мочеполовой системы, заболевания костной-мышечной системы и соединительной ткани, в том числе ревматологические.
Кроме того, в группу риска входят беременные и женщины в послеродовом периоде, граждане, которым проводилась трансплантация органов и тканей.
В перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, который составили в департаменте здравоохранения столицы, входят также отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (первичный иммунодефицит), болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения, в том числе стенокардия и инфаркты. Также самоизоляцию нужно соблюдать при наличии новообразований - лимфом, лейкоза, злокачественных новообразований и так далее.
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