РИАМО - 9 окт. Госинспекция по недвижимости во время проведения контрольно-инспекционных мероприятий выявила самострой общей площадью 897 квадратных метров, расположенный на территории за зданием Московского государственного университета, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Три заброшенных здания располагались на проспекте Вернадского. Их площадь составляла 121, 448 и 328 квадратных метров соответственно. Объекты не были поставлены на государственный кадастровый учет, разрешение на строительство не выдавалось, земельно-правовые отношения также не были оформлены.

«Постройки были возведены незаконно и давно не использовались. Кроме того, они размещались на территории, расположенной за зданием МГУ, в границах которой предусмотрено строительство учебно-воспитательных объектов», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее территория освобождена от самостроя и подготовлена для целевого использования.