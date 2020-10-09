РИАМО - 9 окт. На столичной ВДНХ расскажут о психологической адаптации к социальной дистанции, там продолжается проект «Знание. ВДНХ», говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Часть образовательных мероприятий проходит в онлайн-формате. 12 и 19 октября на странице ВДНХ в социальной сети «Одноклассники» пройдут прямые трансляции лекций из цикла «Перемены. Психика. Тело».

«Танцевально-двигательный психотерапевт Елена Буренкова поговорит со зрителями на актуальную сегодня тему преодоления стресса и психологической адаптации к социальной дистанции», - говорится в сообщении.

12 октября в 19:00 специалист расскажет о важной роли тела для выхода из стрессовой ситуации. Участники онлайн-встречи узнают о возможностях тела и познакомятся с простыми действиями возвращения телесного присутствия.

19 октября в 19:00 цикл продолжится лекцией «Приблизиться нельзя отдалиться, или Границы контакта». Тут речь пойдет о выстраивании доверительных контактов, изменениях, которые происходят в психике и теле.

Прямые трансляции пройдут в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках». Эфиры будут доступны всем интернет-пользователям, даже не имеющим собственный аккаунт в социальной сети.