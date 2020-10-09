РИАМО - 9 окт. На территории Зеленоградского административного округа столицы на этапе строительства и разработки градостроительной документации находятся шесть домов по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

В текущем году в ЗелАО уже ввели в эксплуатацию три дома, в ближайшее время они будут переданы под заселение.

«Объекты реновации располагаются в районах Крюково и Старое Крюково. Все они включены в адресный перечень «стартовых» площадок в постановлении правительства №708-ПП», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в районе Крюково для домов на улице Заводской, владения 14 и 8 идет разработка градостроительной документации, на Георгиевском проспекте, корпус 1936 строится дом. В Старом Крюкове строительно-монтажные работы ведутся на территориях по адресам: Солнечная аллея, владения 935 и 936. Для объекта на Панфиловском проспекте, корпус 927 разрабатывается градостроительная документация.