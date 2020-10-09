РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 окт. Школу на 825 мест в миниполисе «Серебрица» в подмосковном Красногорске планируют построить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск завершено устройство котлована будущей школы в миниполисе «Серебрица», стартовали работы по оборудованию фундаментной плиты. Застройщик объекта: группа «Сити – XXI век».

«Новая трехэтажная школа в Опалихе рассчитана на 825 мест. Здание будет построено по авторскому архитектурному проекту. Завершение строительства запланировано в 2021 году», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что рисунок на фасаде школы жители выбирали сами, это будет графичное изображение школьных принадлежностей.

«В школе предусмотрено информационно-библиотечное пространство, залы для групповых тематических занятий, а также запроектированы открытые аудитории: через их прозрачные стены можно наблюдать за происходящим», – добавила Федотова.

Планировочные решения школы отвечают всем требованиям современного образовательного учреждения. К разработке общественных пространств, учебных классов и помещений для занятий спортом, кружковой деятельности и так далее привлечен центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА.ПСИ», который помогает сделать пространство школы максимально комфортным.