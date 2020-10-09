РИАМО - 9 окт. Следователи предъявили обвинение предпринимателю из Звенигорода, которого подозревают в убийстве двух своих компаньонов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Кроме этого, по ходатайству следствия, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

6 октября в правоохранительные органы Звенигорода обратились родственники предпринимателя с заявлением о его безвестном исчезновении. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали к месту, куда по словам родственников направлялся мужчина.

Там удалось найти автомобиль пропавшего. Затем в колодце в Одинцовском городском округе были найдены тела двух мужчин - коммерсанта и его компаньона с огнестрельными ранениями тела. По подозрению на причастность к совершенному двойному убийству задержан 64-летний предприниматель.

Основной рассматриваемой версией является убийство, совершенное на почве конфликта из-за земельного участка.