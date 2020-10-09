РИАМО - 9 окт. В новой Москве начались подготовительные работы на стройплощадке будущей школы, которая входит в состав жилого комплекса «Скандинавия», говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Школу площадью 19 тысяч квадратных метров построят за счет инвестора – группы компаний «А101». Девелопер оценивает объем средств в 1,5 миллиарда рублей», – сказал руководитель департамента Владимир Жидкин.

Школа будет называться «Энергия». В этом образовательном учреждении будет сделан акцент на изучении естественных наук и всесторонней практике. Для этого создадут блок мастерских, центр прототипирования и большую лабораторию.

За восемь лет в новой Москве введено 19 школ, из них 17 – на внебюджетные средства.