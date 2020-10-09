РИАМО - 9 окт. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства жилого дома с подземной автостоянкой и офисными помещениями в деревне Крюково Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Строительство объекта ведется в соответствии с графиком. На данный момент инспекторским составом проведены три плановые проверки, предстоит еще семь», - заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Сейчас на объекте разрабатывается котлован, ведется бетонная подготовка 11-й и 12-й секций, армирование вертикальных конструкций подземной части.

Армирование фундаментной плиты 18-й секции, монолитные работы по устройству несущих конструкций двух секций уже закончены.