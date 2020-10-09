РИАМО - 9 окт. Маршрут новой Рублево-Архангельской линии московского метро определят до конца 2022 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«По первому участку от «Шелепихи» до «Строгино» есть задача завершить градостроительные решения: найти все варианты прохождения трассы в 2021 году, а по второму участку до станции «Ильинская» - в 2022 году», — сказал Загрутдинов на выставке АРХ Москва.

Он добавил, что активное строительство объекта может начаться с 2023 года.

Рублево-Архангельская линия свяжет деловой центр «Москва-Сити» и Рублево-Архангельское – территорию будущего общественно-делового квартала в районе Кунцево на западе столицы. Общая длина ветки составит около 18,7 километра.

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