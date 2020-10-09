РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. 40 автобусов на предмет соблюдения масочного режима на девяти маршрутах общественного транспорта проверили в ходе совместного рейда с участием замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Лаптева, сотрудников ГИБДД, администрации округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В частности, автобусы были обследованы на наличие аудиоинформирования о соблюдении масочного режима, возможность безналичной оплаты проезда. Оценили их техническое состояние - исправность тормозной системы, фар», - говорится в сообщении.

Также проинспектировали соблюдение водителями и пассажирами масочного режима. Нарушителям выписывали штрафы. За отсутствие маски во время поездок в общественном транспорте предусмотрены штрафные санкции в размере 5 тысяч рублей.

В ходе рейда проверили следующие маршруты общественного транспорта: №21 Дзержинский - станция Люберцы, №25 Лыткарино - станция Люберцы, №23 поселок Октябрьский - станция Люберцы, Люберцы - Коренево, №30 поселок Малаховка - станция Люберцы, №33 РАОС - станция Люберцы, №556 Капотня-Люберцы, №553 станция метро «Люблино» - Люберцы и №8 улица Гоголя - станция Панки.