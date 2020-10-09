РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Госавтоинспекторы напомнили посетителям и сотрудникам МФЦ в подмосковном Красногорске о необходимости соблюдения правил безопасности для пешеходов, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись» Госавтоинспекция горокруга Красногорск провела правовой ликбез с работниками и посетителями Красногорского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», - сказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алексей Андрианов.

Он пояснил, что инспекторы напомнили работникам и посетителям центра, что пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств.

«В завершение беседы госавтоинспекторы вручили посетителям МФЦ тематические памятки и световозвращающие элементы», - заключил Андрианов.