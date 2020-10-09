РИАМО – 9 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, но призвал их продержаться еще пару месяцев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что надо потерпеть, чтобы избежать какого-либо коллапса.

«Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев», - отметил Собянин в эфире Первого канала.

Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.

«Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса», - подчеркнул мэр столицы.

За последние сутки в Москве выявили 3701 случай заражения.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года. Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- Жители Москвы, которые не являются гражданами старше 65 лет, людьми с хроническими заболеваниями или школьниками, могут разблокировать социальную карту, обратившись в в Московский социальный регистр. Это можно сделать по телефону: +7 (495) 777-77-77, либо в соцсетях.

- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения до массовой вакцинации от Covid‑19. Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.

- Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.

- Роспотребнадзор в Подмосковье рекомендовал не проводить массовые мероприятия. А в случае участия в них краайне необходимо строго соблюдать все санитарные требования.

- В Минздраве Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в регионе некритичной.

«Наблюдается стабильный рост по выявлению коронавирусной инфекции, пока некритичный. У нас нет такого выявления, как было весной, несмотря на то, что количество тестов выросло на 25-30%. Количество выявлений выросло почти в 3 раза. Если в августе мы выявляли 100-150 человек. Сейчас это более 400 (человек – ред.)», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

- Дополнительные меры могут принять в России​ из‑за роста случаев Covid‑19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.