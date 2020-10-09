РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в подмосковном Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех») проведет «Неделю без турникетов» и покажет школьникам испытания пистолетов на своем испытательным полигоне, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Старшеклассники Подольска с 12 по 20 октября смогут посетить испытательный полигон ЦНИИТОЧМАШ. В рамках Всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» их ознакомят с историей и научно-исследовательской деятельностью предприятия, его разработками. Подростки смогут подержать в руках настоящее оружие, примерить экипировку военнослужащего, посмотреть, как проводят испытания пистолетов», – говорится в сообщении.

Главная идея проекта «Неделя без турникетов» – ознакомить студентов, школьников и их родителей с предприятиями своего региона, где они смогут работать. Рассказать, какие профессии являются перспективными и наиболее востребованными на рынке труда. В целях соблюдения мер безопасности все участники акции будут обеспечены защитными масками и перчатками.

«Мероприятия, проведенные во время «Недели без турникетов», способствуют развитию работы по привлечению молодых специалистов, которой институт уделяет большое внимание», – сказала руководитель отдела управления персоналом ЦНИИТОЧМАШ Елена Прокопова.

Полигон ЦНИТОЧМАШ – это комплекс производственных площадей и испытательного оборудования для стендовых и натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения калибра до 45 миллиметров и противопехотных средств ближнего боя, определения технических, боевых и служебно-эксплуатационных характеристик вооружения.

На полигоне есть стрелковая директриса с рабочей зоной 1200 на 250 метров, оборудованная открытыми и закрытыми стрелковыми точками; лаборатория баллистических и электродинамических измерений; стрелковые кабины для испытаний оружия в различных температурных условиях.

Также есть комплекс оборудования для испытаний подводного стрелкового оружия; открытые тиры; тактическая полоса для натурных испытаний комплектов и элементов боевой экипировки военнослужащих при имитации условий реального боя; лаборатория медико-биологических испытаний; комплекс мишенного оборудования для создания трансформируемого тактического поля; комплекс оборудования для регистрации и отображения результатов испытаний.