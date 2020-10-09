РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. Пожарным потребовалось 23 минуты на ликвидацию возгорания в квартире на Бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В пятницу в 11:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Авиаторов улица Бульвар Нестерова. В 11:36 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники и 19 человек.