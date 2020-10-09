РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. Пешеходную дорожку между микрорайонами ЦОВБ и Дзержинского Балашихи расширили до трех метров по просьбам жителей, во время ремонтных работ было завезено 500 кубометров песка и около 600 кубометров щебня, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ранее к главе Балашихи Сергею Юрову обратились жители микрорайона ЦОВБ с просьбой реконструировать пешеходную дорожку, которая соединяет их с микрорайоном Дзержинского. Старый тротуар был разбит и местами уложен деревянным настилом. Юров вместе с жителями прошел по данному маршруту и поручил организовать пешеходное сообщение.

«Сергей Геннадиевич пообещал жителям, что этот тротуар будет отремонтирован. Мне было дано соответствующее поручение, и мы приступили к работе. Тротуар протяженностью порядка километра - 980 метров. Проходит он по достаточно болотистой местности, и работы было действительно проделано достаточно много. В результате у нас получился достаточно удобный тротуар», - сказал заместитель главы городского округа Алексей Ковалев.

Он добавил, что во время ремонтных работ сюда было завезено 500 кубометров песка и около 600 кубометров щебня. Тротуар расширили до 3 метров.

Пешеходную дорожку, связывающую микрорайон ЦОВБ и Дзержинского, включили в программу «Светлый город». В следующем году там модернизируют уличное освещение. Кроме того, зону разделят для пешеходов и велосипедистов.