РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. Нескольким жителям городского округа Мытищи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, окажут материальную помощь в ближайшее время, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин провел личный прием граждан, в рамках которого обсудил проблемы с жителями.

«К Чаплину обратились мытищинцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что этим людям материальная помощь будет оказана в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Большинство вопросов на приеме касалось предоставления социальных льгот определенным категориям граждан, а также вопросам благоустройства и ЖКХ.