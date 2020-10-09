РИАМО – 9 окт. Председателя Московского городского совета ветеранов, депутата Госдумы VI созыва и бывшего сенатора Владимира Долгих похоронят 10 октября, сообщает ТАСС.

Долгих скончался 8 октября в возрасте 95 лет.

«Похороны состоятся завтра. Долгих похоронят на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщении.

Во время Великой Отечественной войны Долгих пошел добровольцем на фронт и участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. Он пять лет был представителем Москвы в Совете Федерации. С 2002 года руководил Московским городским советом ветеранов.​