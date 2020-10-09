РИАМО - 9 окт. Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября, передает Федеральное агентство новостей.
В исследованиях безопасности вакцины поучаствовали 100 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Все они чувствуют себя хорошо. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.
По словам Максютова, только несколько участников клинических исследований сообщили о непродолжительной болезненности в месте инъекции в течение одного-двух дней.
Планируется, что первыми вакцину получат порядка 30 тысяч участников пострегистрационных клинических исследований.
На сегодня документы на регистрацию вакцины поданы в министерство здравоохранения Российской Федерации.
Первую российскую вакцину разработали в центре имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Это была первая зарегистрированная в мире вакцина от Covid-19. Ее партии уже направили в российские регионы.
«Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
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Текстовая трансляция
9 ОКТЯБРЯ
- Жители Москвы, которые не являются гражданами старше 65 лет, людьми с хроническими заболеваниями или школьниками, могут разблокировать социальную карту, обратившись в в Московский социальный регистр. Это можно сделать по телефону: +7 (495) 777-77-77, либо в соцсетях.
- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения до массовой вакцинации от Covid‑19. Он напомнил, что скоро выйдет вакцина от коронавируса и снимет многие проблемы.
- Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции должны зарегистрировать уже 15 октября. Ни у одного из участников тестирования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявили серьезных неблагоприятных последствий.
- Роспотребнадзор в Подмосковье рекомендовал не проводить массовые мероприятия. А в случае участия в них краайне необходимо строго соблюдать все санитарные требования.
- В Минздраве Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в регионе некритичной.
- Дополнительные меры могут принять в России из‑за роста случаев Covid‑19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».
- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.
- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.
- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».
- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.
- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.
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