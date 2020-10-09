РИАМО - 9 окт. Спортсмены из Подмосковья завоевали бронзовую медаль на чемпионате России в неолимпийских классах яхт по парусному спорту, соревнование проходит в Таганроге, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Парусный спорт – та дисциплина, где представители Московской области непременно участвуют в гонке за призовые места в национальных соревнованиях. Чемпионат России в Таганроге не стал исключением. Спортсмены из нашего региона достойно показали себя и поднялись на третью ступень пьедестала, что является хорошим результатом в противостоянии с конкурентами со всей страны», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Третье место покорилось Денису Лепину и Льву Мякишеву в классе «420». Они набрали 50 очков.

Первыми стали спортсмены из Санкт-Петербурга с 46 очками, второе место досталось команде Краснодарского края, у них 48 очков.