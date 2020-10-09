РИАМО - 9 окт. Пассажиропоток всех направлений АО «Центральная ППК» за девять месяцев этого года составил 313,2 миллиона человек, это на 27% меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании.

«Самым популярным стало Ярославское направление, электропоезда на нем перевезли более 62,1 миллиона пассажиров», – говорится в сообщении.

Вторым по популярности является Казанское направление, которым воспользовались почти 51,6 миллиона человек, на третьем месте разместилось Горьковское – 40,7 миллиона человек.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.