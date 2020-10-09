РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. В городском округе Мытищи на фермерском рынке «Экобазар» проверили соблюдение требований по организации торговли в условиях пандемии, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проконтролировали ситуацию герой России, депутат Государственной думы Максим Сураев совместно с мытищинским депутатом, заведующей поликлиникой №2 Любовью Кикоть и начальником управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Любовью Сабирзяновой.

«Проверили, как организована здесь работа. В целом ситуация положительная. У всех продавцов есть маски, перчатки, установлены санитайзеры. Все соответствует санитарным требованиям. Хочу отметить, что даже покупатели относятся очень серьезно к сложившейся ситуации, все тоже ходят в масках. И это действительно правильно», - сказал Сураев.

Он добавил, что необходимо беречь свое здоровье, а для этого нужно соблюдать все предписанные правила в период пандемии.