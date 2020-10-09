РИАМО - 9 окт. За прошедшие сутки семь пожаров ликвидировали на территории лесов Московской области, лес горел на площади 40,08 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В тушении пожаров задействовали 56 единиц техники и 113 человек.

«Пожары ликвидированы в день обнаружения», - говорится в сообщении.

С начала года на землях лесного фонда Московской области обнаружили и ликвидировали 212 пожаров на площади 458,73 гектара.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Подмосковье ожидается дождливая погода. Но на востоке региона вероятность пожаров по-прежнему будет высокой.