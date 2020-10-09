РИАМО - 9 окт. Доктор медицинских наук, директор НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что домашние заготовки могут представлять смертельную опасность, передает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, домашние заготовки могут вызвать заболевание ботулизм. Все из-за того, что в них вместе с неотмытыми фрагментами почвы попадает бактерия Clostridium botulinum, которая может вырабатывать ботулинический токсин в случае, если консервы хранятся в герметичной упаковке и при комнатной температуре. При этом бактерия не переносит кислород.

«Чаще всего токсин попадает в консервы из мяса, рыбы и грибов, потому что эти продукты сложнее отмыть от грязи, чем, к примеру, огурцы и помидоры», - говорится в сообщении.

В то же время соль, сахар, уксус и термическая обработка блокируют размножение бактерии Clostridium botulinum.

«Токсин никак не угадывается по вкусу или запаху, тем он и коварен. Кроме того, у бактерии могут быть споры, которые способны пережить кипячение», — подчеркнул Гинзбург.

Промышленное производство с этой проблемой почти не сталкивается, поскольку там консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов, но при консервировании в домашних условиях этого достичь сложно.