РИАМО - 9 окт. В больницы Подмосковья поступили 39 единиц нового офтальмологического оборудования, это компьютерные тонометры, аппараты для электрофизиологических исследований и другую медтехнику для диагностики органа зрения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение», - подчеркнуламинистр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что оборудование доставили в 30 медорганизаций региона. Так, медтехника поступила в Балашихинскую, Одинцовскую, Щелковскую и другие больницы.

Аппараты закуплены по поручению губернатора региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение».