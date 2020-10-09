РИАМО-9 окт. МВД России выпустило видеоролик, в котором напоминает родителям о том, что летом опасно оставлять открытыми окна, если дети находятся дома, это может стать причиной трагедии.

«Не рассчитывайте на прочность москитных сеток. Они не уберегут малыша от падения», – уточняется в предупреждающем видео.

Кроме того, родителям рекомендуют убрать мебель от окон, чтобы дети не могли залезть на подоконник.

Необходимо защищать окна решетками или специальными замками. Если под руками нет спецсредств, можно открутить оконные ручки, чтобы предотвратить падение ребенка из окна. ​