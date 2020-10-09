РИАМО - 9 окт. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье пока не является критичной, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Наблюдается стабильный рост по выявлению коронавирусной инфекции, пока некритичный. У нас нет такого выявления, как было весной, несмотря на то, что количество тестов выросло на 25-30%. Количество выявлений выросло почти в 3 раза. Если в августе мы выявляли 100-150 человек. Сейчас это более 400 (человек – ред.)», - сказала Стригункова.

Кроме того, министр отметила, что число госпитализаций в Московской области выросло почти в 3 раза.

«Наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, хочу отметить, что еженедельно мы прирастаем на 70-80 тысяч человек по ОРВИ. Это очень большие цифры», - заключила Стригункова.

За последние сутки в Московской области выявили 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая заражения не выявили в 15 городских округах.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.