РИАМО – 9 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил принятия новых мер из-за роста числа новых случаев коронавируса в стране, сообщает Газета.ru.

«Очень многие граждане не считают необходимым заняться обеспечением безопасности своего здоровья», - говорится в сообщении.

Также пресс-секретарь главы государства назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом». По мнению представителя Кремля, штаб правительства рассмотрит тему новых ограничений, если ситуация будет усугубляться и дальше.

«Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.​

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.