РИАМО - 9 окт. Около 9 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в Подмосковье, все медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. За лето их число сократили до 4,5 тысяч, уточнила министр.

«Сейчас мы начинаем разворачивать койки в обратном порядке, чтобы госпитализировать пациентов с пневмонией. У нас утвержден план развертывания. За две недели фонд коек вырос почти в два раза. Сейчас у нас 9 тысяч коек, которые могут принять пациентов в 48 учреждениях здравоохранения», - отметила Стригункова.

Она отметила, что в регионе сформован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты.

«Все наши стационары мы будем обеспечивать централизованно. Запас позволит избежать какого-либо дефицита», - заключила Стригункова.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.