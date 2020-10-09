РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Мастер-класс по латине для всех желающих научиться танцевать проведут 10 октября в новом филиале клуба «Мечта» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«Десятого октября в клубе «Мечта» состоится бесплатный мастер-класс для всех желающих научится танцевать! Направления, которые будут изучать на мастер-классе: Latina Dance и Lady Style», - говорится в сообщении.

Начало в 18:00. Требуется предварительная запись по телефону: 8(495)566-33-86. Адрес клуба: Нахабино, улица Школьная, дом №2, 3 этаж.