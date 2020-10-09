РИАМО - 9 окт. 11 поликлиник планируют открыть в Москве в начале 2021 года после реконструкции, в городе продолжается реализация самой крупной в истории мегаполиса программы реконструкции поликлиник, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В первую очередь программы включено 37 зданий. Реконструкция первых 11-ти поликлиник будет закончена в октябре, еще пара месяцев потребуется на установку оборудования», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале 2021 года эти медучреждения должны принять первых пациентов.

Он призвал коллег придерживаться графика и ускорить возвращение реконструируемых поликлиник к работе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход работ по комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 118 в районе Северное Бутово. Пятиэтажное здание медицинского учреждения площадью 6 тысяч квадратных метров было построено на Куликовской улице в 1995 году.

Реконструкцию поликлиники начали в феврале и работы должны закончить в этом месяце. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Задействовано более 250 человек и 4 единицы строительной техники. В настоящее время реконструкция находится в завершающей стадии.

По окончании реконструкции в головном здании поликлиники № 118 будут работать 189 человек, 59 врачей, 59 медицинских сестер и 71 сотрудник прочего персонала. Мощность учреждения сохранится и составит 320 посещений в смену.

Здание будет полностью соответствовать Новому московскому стандарту поликлиник.