РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 окт. В Домодедове помогавшим во время пандемии коронавируса вручили премии губернатора Подмосковья «Мы вместе», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Церемония торжественного вручения премии губернатора Московской области «Мы вместе» состоялась вчера (8 октября - ред.) в здании администрации Домодедова. <...> Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский вручили награды всем, кто объединился в сложное время пандемии и оказал помощь жителям округа», - говорится в сообщении.

Домодедовские медучреждения начали первыми принимать пациентов с Covid-19 со всей Московской области. Волонтеры в период эпидемии обзванивали жителей, доставляли льготные лекарства, покупали продукты и товары первой необходимости, доставляли продуктовые наборы губернатора, оказывали помощь в транспортировке медперсонала, раздавали маски. Адресную помощь получили более 10 тысяч жителей.

Домодедовские предприятия и организации также оказывали помощь по доставке дезинфицирующих и защитных средств для волонтеров и образовательных учреждений, ДЦГБ, военкомата, доставляли питание медикам, помогали изготавливать многоразовые маски.

«Координатор волонтерского корпуса округа Альбина Таишева была награждена медалью от имени президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», врач анестезиолог-реаниматолог стационара ДЦГБ Ксения Рязанцева удостоена знака Преподобного Сергия Радонежского. Также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Московской области, благодарственные письма главы городского округа Домодедово, почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной думы», - отмечается в сообщении.