РИАМО - 9 окт. За десять лет специалисты построили 116 километров метро, работы по увеличению сети столичной подземки продолжаются, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«За 10 лет построено 116 километров метро. Вместе с МЦД и МЦК – это соизмеримо с тремя МКАД. 56 станций метрополитена – это почти 700 тысяч квадратных метров», сказал Загрутдинов.

Он отметил, что развитие метрополитена продолжается, а впереди ждут грандиозные изменения.

«До 2023 года планируется построить 90 километров метро, завершить Большую кольцевую линию (БКЛ) и возвести 38 станций метро», - сказал Рафик Загрутдинов

В Москве в 2020 году уже ввели в эксплуатацию шесть станций метро. До 2025 года протяженность метро вырастет в два раза, а 90% москвичей получат доступ к метро в шаговой доступности.​