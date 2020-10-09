РИАМО - 9 окт. За десять лет специалисты построили 116 километров метро, работы по увеличению сети столичной подземки продолжаются, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что развитие метрополитена продолжается, а впереди ждут грандиозные изменения.
«До 2023 года планируется построить 90 километров метро, завершить Большую кольцевую линию (БКЛ) и возвести 38 станций метро», - сказал Рафик Загрутдинов
В Москве в 2020 году уже ввели в эксплуатацию шесть станций метро. До 2025 года протяженность метро вырастет в два раза, а 90% москвичей получат доступ к метро в шаговой доступности.
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