РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Власти Подольска могут рассмотреть обращение жителей о строительстве еще одного детсада в микрорайоне Красная Горка, однако главным вопросом остается достройка сада-долгостроя, сообщил на встрече с жителями председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

Комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска продолжает работу для получения положительного заключения ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» на выполнение проектно-сметной документации для достройки детского сада-долгостроя на Колхозной улице, 10.

«Перед нами стоит задача уточнить границы земельного участка. Для этого уже подготовили межевой план и направили в Росреестр. Также необходимо переформировать участок с целью исключения транзитного газопровода высокого давления, вынести газопровод за границы участка», - сказал Цаплинский.

Ранее глава Подольска Николай Пестов принял решение о передаче детсада в муниципальную собственность из-за неисполнения обязательств застройщиком. Достройка осложняется рядом проблем, так как часть территории земельного участка под строительство детского сада выходит за кадастровые границы земельного участка, а по самому участку проходят газопроводы высокого и низкого давления.

Цаплинский добавил, что ситуация осложняется наличием действующих проектов планировки и межевания территории, однако работать по решению возникших проблем продолжается. В перспективе смогут рассмотреть предложение жителей о подборе участка для строительства еще одного детсада в микрорайоне, но основные усилия направлены на решение задач, связанных с получением разрешения на достройку существующего детского сада.

Он отметил, что для решения текущих вопросов по достройке детского сада на Колхозной улице совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым подготовили депутатский запрос в правительство Московской области для оказания содействия в решении данных вопросов.

Также активно ведется работа с министерством энергетики Московской области, ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза», АО «Мособлгаз», ФАС, министерством строительного комплекса Московской области, Главным контрольным управлением Московской области.

В ходе встречи жители изъявили желание написать коллективное письмо в правительство Московской области.

«Жителям микрорайона Красная Горка надоело, что у нас стоят недострои, также мы хотим, чтобы наши мамочки ходили в наш детский сад, а не тратили время на дорогу в соседний микрорайон», - поделился один из жителей.