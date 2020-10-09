РИАМО - 9 окт. Строительство столичного метрополитена – это крупнейший проект в мировых масштабах, ежедневно в нем перевозится порядка 7-8 миллионов пассажиров, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строительство метро – самая масштабная программа по меркам мировым. Это очень важно. Москву тяжело представить без метрополитена. В целом, по статистике, порядка 70% голосуют за метрополитен и пользуются метрополитеном. Ежедневно перевозится 7-8 миллионов пассажиров, в пики - более 9 миллионов <…> Для экономики Москвы метрополитен играет важнейшую роль, особенно в современных реалиях», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что Москва занимает лидирующие позиции по скорости, интенсивности и плотности строительства метрополитена. Кроме того, столица шестой год подряд не является мировым лидером по пробкам при сохранении высокого уровня автомобилизации.

«Инвесторы строят в районах новых станций жилье, инфраструктуру и создают рабочие места», - добавил Загрутдинов.​