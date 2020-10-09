В 2020 году в поездах «Ласточка» на Московском центральном кольце появились необычные вагоны, которых раньше не было в столице, – вагоны тишины. По правилам, пассажирам следует выключить звук мобильного телефона, приглушить музыку в наушниках и постараться не разговаривать. МЦК стало первой транспортной площадкой в России, где проводится подобный эксперимент. Что из этого вышло, и готовы ли пассажиры не шуметь, узнала корреспондент РИАМО.

Отдохнуть от шума большого города

Инициативу московского метрополитена по созданию «вагонов тишины» одобрили сами москвичи на портале «Активный гражданин». И уже к лету 2020 года новые вагоны появились во всех составах МЦК.

Идея проекта в том, чтобы во время поездки в «вагонах тишины» пассажиры смогли «отдохнуть от шума большого города, сосредоточиться, подготовиться к важной встрече или экзаменам». В метро надеются, что пассажиры будут уважать друг друга и соблюдать все рекомендации проезда в таком вагоне.

Кстати, до станции МЦК «Стрешнево» я добиралась на своей родной подмосковной электричке, которая уже почти год как МЦД (D2). Впрочем, культура пассажиров от этого не изменилась. Стоя в полном вагоне в час пик (около 9 утра), я успела послушать политический подкаст о событиях в Кыргызстане, который кто-то включил без наушников, и подробно узнать про личные проблемы своей попутчицы.

В общем, я мечтала поскорее оказаться в «вагоне тишины». Если это действительно работает, то, несомненно, поможет спасти нервную систему москвичей.

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Вагон для одиночества

Снаружи «вагон тишины» можно узнать по специальным стикерам на дверях и стеклах. Наклейка, изображающая белый силуэт человека, показывающий знак «тихо», и надпись «вагон тишины». На стеклах – те же указатели.

Несмотря на утренний час пик (9:30 утра), в «вагоне тишины» немноголюдно. Вот где соблюдается дистанция: пассажиры предпочитая сидеть в одиночестве на свободном ряду кресел.

Внутри тоже есть напоминания о том, что это за вагон, на случай, если вечно спешащие москвичи не поняли, куда зашли. Стикер, размещенный около электронного табло со станциями, сообщает: «Вы находитесь в вагоне тишины». Правда, если не приглядываться, то эти наклейки легко не заметить.

Более заметные стикеры находятся на спинках сидений, прямо перед глазами пассажира. Здесь указаны три главных правила: «Уберите сигнал мобильного телефона, сделайте музыку в наушниках тише, постарайтесь не разговаривать».

В правилах есть и лирическое отступление: «Вагон тишины – это место, где пассажир особенно уважает границы другого пассажира, желающего совершить поездку в тишине, спокойствии, без отвлечений на внешние звуковые раздражители».

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Захотелось сделать потише

Как только я удобно устраиваюсь в кресле, почти сразу появляются нарушители заявленной тишины. Женщина напротив не выключила оповещения мессенджера. В другой части вагона громко переговаривается пара. Но после обычной электрички это все равно кажется раем.

Впрочем, правила вскоре срабатывают: на «Коптево» в вагон заходит парень в больших наушниках, из которых «орет» музыка. Он читает информацию на стикере – и звук сразу же убавляется.

«Я даже не обратил внимания, куда сел. Но это настолько необычно, что захотелось потише сделать. Такого еще не видел», - признался молодой человек.

«Но я уверен, что мало кто будет соблюдать эти правила», - тут же добавляет он.

Оповещения в смартфоне у дамы напротив не умолкают. Действительно, мало кто готов добровольно убрать звук.

Начинаются телефонные разговоры: «Алло, Юлечка, ты чего звонила? Я на «Белокаменной», да, через восемь минут буду».

Разговор другого пассажира громкой связи стал, пожалуй, главным провалом «вагона тишины». Парень обсуждал «транспорт и рулоны», и голос его собеседника громко раздавался в тишине вагона.

Тем временем я пытаюсь отвлечься и «ловлю» красивые осенние виды между «Ростокино» и «Белокаменной».

Когда в дверях появляется коляска с маленьким ребенком, я понимаю, что сейчас тишина точно закончится.

Впрочем, запрета на поездки с детьми тут нет: на стикерах указано лишь то, чтобы пассажиры не оставляли «детей без присмотра». На некоторое время «вагон тишины» превращается в детский сад с плачем малыша и улюлюканьем его мамы.

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Прокачка уважения друг к другу

Впрочем, некоторые пассажиры считают, что такие вагоны тишины просто в Москве просто «жизненно необходимы».

«В правилах вагона описаны именно те навыки социального поведения, которые не очень прокачаны в нашем обществе», - отмечает девушка, которая проехала со мной весь отрезок пути от «Стрешнева».

«Можно рассматривать эти вагоны как некий флешмоб, чтобы люди уважительнее и бережнее относились друг к другу и вне вагона», - считает Юлия.

Мой обратный путь, от «Верхних Котлов» до «Кутузовской», оказался более удачным. За все время в вагоне тишины не было слышно ни оповещений, ни звонков, ни разговоров, ни маленьких шумных пассажиров.

И это действительно работает: в тишине расслабляешься и на время даже забываешь о том, где ты находишься. Пожалуй, только объявления станций напоминают о действительности.

«Я постоянно езжу на МЦК, чаще пользуюсь последними «вагонами тишины». Это очень хорошая инициатива, потому что действительно можно отдохнуть. Ничего не отвлекает и не раздражает», - поделился дежурный станции на «Кутузовской».

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Вагон-аттракцион

Так или иначе, мнения пассажиров, с которыми удалось пообщаться, ожидаемо разделились. Одни считают проект слишком идеалистическим, другие же настроены менее скептично.

Анна рассказала, что оказалась на МЦК случайно – увидела стикер и решила прокатиться. По ее мнению, такие вагоны очень нужны. Она пожаловалась, что очень устает от городского шума – приходится срывать голос то в транспорте, то в ресторанах, да и уши болят.

«Идея супер! В городе очень шумно. Очень не хватает тишины. В метро шум, музыканты везде играют. В кафе тоже постоянно музыка долбит. Телефоны у нас даже в театре не выключают, не то, что в «вагоне тишины». Для меня этот вагон – как аттракцион», - говорит москвичка.

Виктория работает на станции «Деловой центр» и постоянно пользуется МЦК. Но считает, что «вагоны тишины» не помогут.

«Все дело в нашей культуре, а культура коммуникации, в первую очередь, у нас очень страдает. Это необходимо воспитывать с детства, и тогда, возможно, что-то поменяется», - говорит она.

Анастасия отметила, что вагоны хороши во время пандемии пришлись как нельзя кстати – в них хотя бы можно соблюдать социальную дистанцию.

«Эти вагоны – просто рай эмпатии. Нам надо учиться уважительнее относиться друг к другу. Меня радует, что здесь пока можно быть в своем пространстве, нет тактильности», - отмечает пассажирка.

Потребность в таких вагонах, конечно, есть, ведь все люди разные, и кто-то хочет посидеть в тишине, говорит Екатерина. Хотя, по ее мнению, в большинстве случаев люди все равно не читают то, что написано на стикерах и информационных плакатах. Поэтому, скорее всего, эта затея со временем провалится.