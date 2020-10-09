РИАМО - 9 окт. В столице правительство утвердило план проекта набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста, благодаря новой набережной москвичам не нужно будет искать обходные пути, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Создание новой пешеходной набережной в районе Шелепихинского моста является частью проекта благоустройства территорий, прилегающих к Москве-реке. В рамках проекта под Шелепихинским мостом на правом берегу Москвы-реки планируется создать единое пешеходное озелененное пространство, а вдоль реки будут обустроены беговая и велосипедная дорожки», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Теперь горожане могут не искать обходные пути, чтобы попасть на другую сторону моста. Они смогут дойти до него пешком вдоль берега по прогулочной зоне или доехать на велосипеде.

Кроме того, через Большую Филевскую улицу организуют два пешеходных перехода.

«В Москве формируется новая сеть прогулочных и велосипедных маршрутов. В результате реконструкции небольшой участок береговой линии протяженностью 240 метров не только свяжет территории по обе стороны моста, но и станет доступным для прогулок», — сказал начальник управления стратегических проектов Москомархитектуры Максим Кандыбайло.

Он отметил, что для реализации проекта укрепят береге реки и построят подпорную стенку длинной 226 метров.