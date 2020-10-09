РИАМО - 9 окт. По мнению синоптиков, после 15 часов интенсивность осадков в Москве увеличится, за три часа в столице может выпасть до 2 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве местами начал накрапывать дождь, к 12 часам зона осадков охватила большую часть столицы», - говорится в сообщении.

В 11 часов регион оказался в зоне атмосферного фронта. Он пересекает область с юго-запада на северо-восток.

С начала дождя наибольшее количество осадков выпало на территории новой Москвы, до 0,5 миллиметра.





