РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 окт. На сайте УМВД России по городскому округу Домодедово проходит голосование по оценке работы полиции в округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«УМВД России по городскому округу Домодедово проводит опрос общественного мнения и приглашает принять участие в голосовании о работе полиции в округе. Для голосования вам необходимо зайти на сайт УМВД», - говорится в сообщении.

Подраздел «Голосование о работе полиции в округе» находится в разделе «Для граждан».