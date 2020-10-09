РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Мусор с обочины дороги в поселке Нахабино подмосковного Красногорска убрали после жалобы местного жителя на портале «Добродел», сообщается на портале.

Пользователь сообщил, что на обочине дороги на Вокзальной улице постоянно образуется несанкционированная свалка мусора.

«Сотрудники Истринского РУАД осмотрели автомобильную дорогу ММК - Павловская Слобода – Нахабино. Осмотр подтвердил наличие мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены», - сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Подмосковья и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор».

«На территории горокруга Красногорск регулярные работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода – Нахабино работниками ГБУ Московской области «Мосавтодор» проводятся, согласно графика выполнения работ с периодичностью, установленной действующим контрактом. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм», - добавил Дмитрив.

Он также подчеркнул, что в управлении усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил начальник Истринского РУАД.