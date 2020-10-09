РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Стали известны города, в которых в ноябре пройдут межрегиональные соревнования по баскетболу среди девушек 2008 года рождения, в которых смогут поучаствовать спортсменки из Люберец, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета администрации городского округа Люберцы.

«Эти состязания, иными словами, первенства федеральных округов, проводятся по территориальному принципу. Таким образом, у девушек 2008 года рождения запланированы четыре первенства - в Севастополе (6-10 ноября), Хабаровске (9-13 ноября), Самаре (11-16 ноября) и Воронеже (13-18 ноября). Всего в них примут участие порядка 38 команд», - говорится в сообщении.

Победители первенств федеральных округов вместе с лучшими командами из Москвы и Санкт-Петербурга попадут в полуфинал вторых Всероссийских соревнований по баскетболу.