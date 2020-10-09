РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. На автобусной остановке «Павшино-2» в подмосковном Красногорске навели порядок по просьбе одного из пассажиров, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на автобусной остановке возле торгового центра «Июнь» несколько дней не убирается мусор.

«Истринское РУАД рассмотрело обращение по вопросу очистки остановочного пункта общественного транспорта на автомобильной дороге Волоколамское шоссе и сообщает: работы по очистке указанного остановочного пункта выполнены», - сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он также пояснил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор».