РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Мусор с контейнерной площадки в поселке Нахабино подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома №4, строение 1 на улице Институтской более двух дней не вывозили мусор.

«Спасибо за ваше обращение. По указанному адресу вывоз отходов осуществлен», - сообщил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он пояснил, что согласно графику, твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, раздельно накопленные отходы - раз в три дня. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК.

«Дополнительно сообщаем, что за соблюдением чистоты на контейнерной площадке и территории прилегающей к ней ответственен балансодержатель данной площадки», - добавил Козлов.

Он принес извинения за доставленные неудобства. Пользователь отметил сообщение как успешно решенное.