РИАМО - 9 окт. Свыше 58 тысяч жителей Лыткарина обеспечат чистой водой в 2022 году, в рамках губернаторской программы «Чистая вода» проложат водовод протяженностью восемь километров для подключения местной городской сети водоснабжения к системе АО «Мосводоканал», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

О планах по реализации проекта губернатору региона Андрею Воробьеву доложил Константин Кравцов, который с 19 сентября временно исполняет полномочия главы городского округа по уставу муниципалитета. В конце октября местный совет депутатов объявит результаты конкурса на должность главы городского округа.

«Приоритет нашей работы - чуткая власть, оперативное реагирование на запросы жителей, ради которых работаем. Когда решаем те вызовы, которые существуют в жизни обычного человека, мы можем говорить о том, что наша работа результативная, и она приносит пользу. Поэтому здесь очень важна ваша команда, вы - человек опытный, знаете город», - подчеркнул Воробьев.

Кравцов отметил, что на сегодня Лыткарино в подмосковном «Рейтинге - 50» занимает пятое место. Перед местным самоуправлением стоит задача — сохранить и приумножить эти показатели.

«У нас ведется ежедневная работа с нашими жителями. Наш экономический потенциал - это 7 крупных предприятий города, которые представляют оборонный и научный комплексы, занимаются производством строительных материалов и пищевой продукции. Основная часть нашего населения работает на них, мы вплотную работаем с бизнесом», - сказал Кравцов.

Также были затронуты планы по улучшению экологии и обновлению социальной инфраструктуры.

Так, в рамках реализации нацпроекта «Экология» в Лыткарине построят городские канализационные очистные сооружения производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Завершить работы намерены уже в 2022 году.

Также в Лыткарине обновят спортивный комплекс «Кристалл», закрытый в связи с аварийным состоянием.

«Мы разрабатываем проект реконструкции объекта. В следующем году приступим к работам», - добавил Кравцов.

В этом году в Лыткарине капитально отремонтировали детсад «Росинка». Также готовится к открытию детский сад «Радуга» на 120 мест в микрорайоне 4А. Уже в 2022 году завершатся работы по реконструкции здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №8.

Также в 2020 году проведен ремонт автомобильных дорог по пяти адресам: от аэродрома до нового Лыткаринского кладбища, от Тураевского шоссе к аэродрому до границы городского округа, от улицы Колхозная к ГСК, на улице Сафонова, от улицы Парковая до очистных сооружений МП «Водоканал». Общая протяженность отремонтированных дорог составила 3,063 километра.

Также в муниципалитете ведутся работы по благоустройству зоны отдыха «Волкуша». За период 2019-2020 годов здесь демонтировали старые нестационарных торговые объекты и постройки. Также проведена расчистка береговой линии и поросли в лесном массиве, обновлен песок и размещены объекты пляжной инфраструктуры. В следующем году запланировано обустройство входных групп, мангальных зон, прогулочных эко-троп, детских и спортивных площадок.