РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. В Московской области 68 661 многодетная семья получает каждый месяц денежную компенсацию в размере 50% по оплате коммунальных услуг, из них более 3,5 тысячи из Балашихи, сообщается на странице Балашихинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Компенсацию предоставляют в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за ЖКУ без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц.

«В городском округе Балашиха свыше 3,5 тысячи многодетных семей ежемесячно получают компенсации расходов за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами)», - сказал начальник управления соцзащиты населения по городскому округу Игорь Мамонкин.

Ознакомиться с информацией о мерах социальной поддержки, установленных для многодетных семей Московской области, можно на сайте управления соцзащиты населения Балашихи: https://bal.msr.mosreg.ru.