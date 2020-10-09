РИАМО - 9 окт. В Одинцовском округе 15-летний школьник после употребления алкоголя впал в состояние комы, сообщает kp.ru.

Мальчика доставили в больницу из квартиры, где он проживает вместе с бабушкой.

«Пожилая женщина рассказала врачам скорой, что ее внук пришел домой после встречи с друзьями и сказал, что чувствует себя очень плохо. Тогда бабушка стала расспрашивать Ваню, что произошло и почему от него пахнет алкоголем», — отмечается в материале.

Оказалось, что молодой человек вместе с друзьями купил алкоголь, перелил его в стаканчик из-под колы в Макдональдсе, чтобы скрыть от сотрудников распитие спиртных напитков.

По словам источника в правоохранительных органах, мальчик госпитализирован в отделение реанимации с диагнозом кома неясной этиологии. Школьника доставили в бессознательном состоянии. Врачи борются за жизнь подростка.

Сотрудники полиции проведут проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства произошедшего​.