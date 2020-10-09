РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Пятнадцать новых пациентов с коронавирусной инфекцией поступили в стационар в Красногорске за сутки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Статистика по заболеваемости Covid-19 в Красногорске на 9 октября: 4 294 (+37) – подтвержденные диагнозы с начала пандемии, 3 307 (+15) – выздоровели в стационаре, 138 (+15) – на данный момент в больнице», – говорится в сообщении.

Пять пациентов в настоящий момент находятся в реанимации. За все время пандемии от коронавирусной пневмонии скончались 325 пациентов, из них трое – за последние сутки.

«Уважаемые красногорцы, соблюдайте санитарные нормы. Берегите себя и своих близких», – заключается в материале.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.