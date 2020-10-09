РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Водитель иномарки сбил насмерть 36-летнего мужчину, переходившего ночью трассу на 42-м километре М-2 «Крым» в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«7 октября в 22:25 водитель 1966 года рождения на автомобиле марки Ford совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода на 42-м километре трассы М-2 «Крым». В результате ДТП мужчина 1984 года рождения скончался на месте», - говорится в сообщении.

Следственное управление УМВД России по Подольску по данному факту проводит проверку.